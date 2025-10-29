Almanya’da kuş gribi önlemi: Kümes hayvanları kapalı tutulacak

Almanya’da kuş gribi vakaları artarak devam ederken, salgının önlenmesi için ilk kez karantina kararı alındı.

Saarland eyaleti, kuş gribi salgını ile mücadele kapsamında, 30 Ekim'den itibaren kümes hayvanları için zorunlu kapalı alan sınırlaması getirdi. Saarland bu kararı alan ilk Almanya eyaleti oldu.

Kuş gribinin yayılmasının önlenmesi amacıyla tavuk, hindi, ördek, kaz dahil olmak üzere tüm kümes hayvanlarının kapalı alanda tutulmasını zorunlu kılan karar, Saarland eyaleti Çevre Bakanlığı’nca duyuruldu.

Karantina kararı, kümes hayvanlarının, güneye göç eden ve salgının yayılmasından ana sorumlu olarak görülen yabani kuşlarla doğrudan veya dolaylı temasının kesilmesini hedefliyor.

Bakanlık ayrıca kümes hayvanlarının dahil olduğu panayır ve satış pazarı gibi tüm organizasyonların da yasaklandığını, yasak kararına uymayanlara 30 bin euroya kadar para cezası verilebileceğini de bildirdi.

30 Ekim Perşembe günü başlayacak yasakların 4 hafta sürmesi planlanıyor.

Kuş gribi vakalarının hızlı ve kolay bildirimi için doğrudan bir elektronik posta adresi ve telefon hattı kuran Saarland Çevre Bakanlığı, 4 hafta sürecek zorunlu alan ve etkinliklerine yönelik yasak kararının süre bitiminde yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

ALMANYA'DA 500 BİNDEN FAZLA HAYVAN İTLAF EDİLDİ



Almanya’da ilk olarak Brandenburg eyaletinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan kuş gribi salgını nedeniyle bugüne kadar 31 çiftlikte 500 binden fazla tavuk, ördek, kaz ve hindi itlaf edilmişti.

Almanya’da hayvan hastalıklarından sorumlu olan Friedrich Loeffler Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, yabani kuşların güneye göçlerinin henüz tamamlandığı belirtilmiş, kümes hayvanı yetiştiren çiftliklerin hijyen önlemlerine sıkı sıkıya uymaya devam etmeleri tavsiyesinde bulunulmuştu.

Enstitü, kuş gribi salgınını kontrol altına almak için birçok bölgede ek kısıtlamalar içeren koruma bölgeleri oluşturulduğunu açıklamıştı.