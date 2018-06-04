Nasyonal Sosyalizm dönemine ilişkin ifadesinde "Hitler ve Naziler bin yıllık Alman tarihinde sadece bir kuş pisliğidir" diyen sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Genel Başkanı ve Meclis Grup Başkanı Alexander Gauland, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.



Partisinin gençlik örgütlenmesi Genç Alternatif'in kongresinde kullandığı ifadelerle ilgili konuşan Gauland, "Nasyonal Sosyalizm dönemini hafife almanın kendisine her şeyden daha uzak olduğunu" belirtti.

Gauland, "Amacım kesinlikle bu cani sistemin kurbanlarını hafife almak ya da onlarla alay etmek değildi" dedi. AfD'li politikacı konuşmasının yol açtığı etkiden üzüntü duyduğunu da sözlerine ekledi.



ALMAN HÜKÜMETİNDEN TEPKİ



Alman hükümeti Gauland'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert Berlin'de yaptığı açıklamada, hükümetin Nasyonal Sosyalizm'in "tehlikesiz ya da önemsizmiş" gibi gösterilmesini tamamen reddettiğini vurguladı.



Seibert, "Bir milletvekilinin böylesine açıklamalarıyla uğraşmak zorunda kalmamız utanç verici" dedi. Gauland'a açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve birçok siyasetçiden tepki gelmişti.



Gauland hafta sonunda yaptığı açıklamada, Nasyonal Sosyalizm dönemine ilişkin ifadesinde, "Hitler ve Naziler bin yıllık Alman tarihinde sadece bir kuş pisliğidir" demişti.



1933-1945 yılları arasındaki Nasyonal Sosyalizm döneminden Almanların sorumlu olduğunu söyleyen Gauland, "Geçmişi kabul eden, geleceği de şekillendirme gücüne sahip olur. Evet, 12 yıl için sorumluluğu kabul ediyoruz" diye konuşmuştu.



Söz konusu dönemin Alman tarihinin sadece bir parçası olduğunu belirten Gauland, "Şanlı bir tarihimiz var ve sevgili dostlar bu, lanet 12 yıldan daha uzun sürmüştür" demişti.

