Almanya'da kuyumcuya giren silahlı hırsıza Türk çalışan engeli

Kapıyı açar açmaz maskeli kişi silahı bana doğrultarak içeri doğru gitmemi el hareketleriyle belli etti." dedi.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan İbrahim Dindar, "Köln Ehrenfeld semtinde bir kuyumcuda çalışıyorum. Sabah saat 10.00 sıralarında dükkanı yeni açmıştım. O gün tek başıma çalışıyordum. Dükkanın iki girişi olduğu için ön giriş işlek, arka taraf sakin. Bir tıklama geldi, ev sahibi veya postacı düşüncesiyle gidip kapıyı açtım.

Dindar'ın silahlı kişiyi sakinleştirmeye çalıştığı anlar da kameralara yansıdı. Hırsızın bir anlık dalgınlığından faydalanan Dindar, soyguncuyu yumruklarıyla etkisiz hale getirerek, korkusuzca soygun girişimini engelledi. "ADAMIN ELİNDEN SİLAHI ATIP ETKİSİZ HALE GETİRDİM"

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, soygun amacıyla dükkana giren silahlı kişinin o sırada dükkanda bulunan çalışan İbrahim Dindar'a namluyu doğrulttuğu ve el hareketleriyle bir şeyler ifade ettiği görüldü.

Almanya 'nın Köln şehrinde Türklerin işlettiği kuyumcu dükkanına maskeli ve silahlı bir hırsız girdi.

Korku içerisinde içeriye gittiğini dile getiren Dindar, "Sonra içgüdüsel bir refleks diyeyim artık, adamın elinden silahı atıp etkisiz hale getirmeyi başarabildim." şeklinde konuştu.

"SOYGUNU YAPANLAR 3 KİŞİYMİŞ"



Dindar, soyguncunun konuşmadığını, el hareketleriyle anlaştıklarını belirterek, “Aklıma gelen beni vuracağını düşündüm, silahı elinden atamayacağımı düşünmedim." ifadelerini kullandı.

Geçmişte dövüş sporları yaptığını söyleyen Dindar, "Onun verdiği özgüvenle içgüdüsel davranarak meyvelerini yedik” diye konuştu.

Soyguncuların 3 kişi olduğunu belirten Dindar, "Telefonu ve kullandığı silah bizde kalmış. Telefon sayesinde yakalandılar. Soygunu yapanlar 3 kişiymiş. Telefonla arama yapıldığı için adamları tespit edip yakalamışlar." dedi.

Yaşanılan arbede sonrasında silahı aldığı sırada soyguncunun kalkıp kaçtığını söyleyen Dindar, soyguncuların komşuların polisi araması sonrasında aynı gün yakalandığını dile getirdi. Dindar, kendisine istirahat etmesi için 1 gün izin veren işverenine de teşekkür etti.