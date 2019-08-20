Olay Almanya'nın Löffingen kentindeki bir lunaparkta meydana geldi. Temmuz ayında açılış yapan lunaparkta bulunan "Kartal Uçuşu" isimli dönme dolabın tasarımı tepkilere neden oldu.
Tasarımın Almanya’da yasaklı "Swastika" sembolünü andırdığı belirtildi.
Tepkiler üzerine açıklama yapan lunapark yöneticisi daha önce böyle bir benzerliği fark etmediklerini dile getirdi.
Makinenin operatörü ise bu benzerlikten dolayı özür dilediğini söyledi. Makine lunaparktan kaldırıldı.
Almanya'da lunaparkta "Gamalı Haç" tartışması
NTV HaberDünya
Almanya'daki bir lunaparkta bulunan dönme dolap Nazilerin simgeleri olarak kullandığı Gamalı Haç'a benzediği için tepki çekti. Tepkilerin ardından makine, parktan kaldırıldı.
Olay Almanya'nın Löffingen kentindeki bir lunaparkta meydana geldi. Temmuz ayında açılış yapan lunaparkta bulunan "Kartal Uçuşu" isimli dönme dolabın tasarımı tepkilere neden oldu.