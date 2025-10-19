Almanya’da Macar vatandaşları, yardım almak için Ukraynalı mülteci rolü yapmış

Almanya, yüzlerce Macar vatandaşının Ukraynalı mülteci kılığına girerek devletten maddi yardım aldığı şüphesiyle geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Alman Welt gazetesinin haberine göre, vakalar ilk olarak 2022–2023 kışında Baden-Württemberg eyaletinde fark edildi. Yetkililer, kayıt sırasında “Ukraynalı” olduğunu söyleyen birçok kişinin aslında hiç Ukraynaca bilmediğini, yalnızca Macarca konuştuklarını belirledi.



Bazı başvuru sahipleri sorgularda, Macaristan’daki ekonomik zorluklar nedeniyle kendilerini Ukraynalı gibi gösterdiklerini ve Almanya’daki mülteci yardımlarından yararlanmak istediklerini itiraf etti.

10 BİNE YAKIN ŞÜPHELİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Mayıs 2023’ten Ekim 2025’e kadar Almanya genelinde 9 bin 640 şüpheli vaka Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’ne bildirildi. Bunların bin 100’den fazlası sadece bu yıl tespit edildi. Yapılan kontrollerde 5 bin 825 kişinin gerçekten Ukrayna vatandaşı olduğu, 568 kişinin ise hem Ukrayna hem Macaristan vatandaşlığı bulunduğu ortaya çıktı.



Alman yasalarına göre, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları Ukraynalı mültecilere tanınan geçici koruma ve maddi yardımlardan yararlanamıyor.