Almanya'da Merkel'in halefi Kramp-Karrenbauer istifa etti

Almanya’nın Thüringen eyaletindeki başbakanlık seçiminden sonra baş gösteren siyasi kriz Başbakan Angela Merkel'in partisini vurdu. Başbakan Merkel'in yerine geçmesi beklenen ve Hristiyan Birlik Partisi liderliğine seçilen eski Savunma bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer istifa etti.

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Almanya'nın Thüringen eyaletinde başkanlık koltuğuna Hür Demokrat Thomas Kemmerich’in sağ popülist Almanya için Alternatif partisinin desteği ile seçilmesi üzerine başlayan siyasi krizin etkileri devam ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik partisi CDU üyeleri de, Hür Demokrat aday Thomas Kemmerich'e oy vermişti.

CDU Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in parti içinde kontrolü sağlayamadığı iddia ediliyordu. Merkel'in müdahelesi sonrası aşırı sağ AfD'nin oylarıyla başbakan seçilen Thomas Kemmerich istifa etmek zorunda kalmıştı.

CDU'daki siyasi kriz sonrası parti lideri Annegret Kramp-Karrenbauer istifa etti ve önümüzdeki seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıkladı.

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