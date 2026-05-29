Almanya’da Merz tartışması. Koltuğu sallanıyor mu?

Son günlerde Alman basınında, görevdeki ilk yılını dolduran Merz’in düşen popülaritesi ve hükümetin reformlarda ilerleme sağlayamaması nedeniyle partisi CDU içinde liderlik değişikliği hazırlıkları yapıldığı öne sürülüyordu.

Basında yer alan haberlerde, Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst’ün olası bir alternatif olarak değerlendirildiği belirtildi. Alman medyası bu tartışmaları “başbakan değişimi” tartışması olarak adlandırdı.

Berlin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan hükümet sözcüsü Stefan Kornelius ise iddiaları yorumlamayı reddetti. Kornelius, “Buna söylenti ve spekülasyon demenizde haklısınız. Bu nedenle yorum yapmayacağım.” dedi.

Başbakanlıkta çalışma ortamının “çok iyi ve yapıcı” olduğunu savunan Kornelius, hükümetin reform gündemine odaklandığını ve “yan tartışmalardan kaçınılması gerektiğini” söyledi.

REFORMLAR İLERLEMİYOR

Merz hükümeti son dönemde birçok cepheden eleştirilerin hedefi haline geldi. Ekonomiyi canlandırmak amacıyla vaat edilen büyük harcama programının yavaş ilerlediği belirtilirken, sağlık ve emeklilik sistemine yönelik reformlar da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) İLE anlaşmazlıklar nedeniyle ilerleme kaydedemiyor.

Bu durum kamuoyu desteğine de yansıdı. Forsa araştırma şirketinin bu hafta yayımladığı ankete göre Merz’den memnun olanların oranı yüzde 14’te kalırken, memnun olmayanların oranı yüzde 84’e ulaştı.

Berlin Özgür Üniversitesi’nden siyaset bilimci Aiko Wagner, hükümetin göreve başlamasının üzerinden bir yıldan fazla süre geçtiğini belirterek, “Temel politika alanlarında şu ana kadar çok fazla ilerleme sağlanamadı.” değerlendirmesinde bulundu.

AFD BASKISI BÜYÜYOR

Merz ayrıca aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişini durdurmakta da zorlanıyor. Son anketlerde AfD, Merz’in liderliğindeki CDU/CSU blokunun önünde yer alıyor.

Merz’in olası rakibi olarak gösterilen 50 yaşındaki Hendrik Wüst ise CDU’nun daha merkezci kanadında yer alıyor ve eski Başbakan Angela Merkel’e yakınlığıyla biliniyor. Wüst söylentiler hakkında doğrudan konuşmazken, Merz’in yerine geçmek isteyip istemediği sorusuna “İyi bir futbolcu değilim.” yanıtını verdi. Bu ifade Alman basınında kesin bir yalanlama olarak görülmedi.

Analistler, kısa vadede Merz’in görevden ayrılmasının olası görünmediğini belirtse de eylül ayında AfD’nin güçlü olduğu doğu eyaletlerinde yapılacak seçimlerin başbakan üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkat çekiyor.

Bild gazetesi, reformların tıkanmaya devam etmesi ve AfD’nin Saksonya-Anhalt ile Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçimlerde başarı elde etmesi halinde Merz için sürecin daha da zorlaşabileceğini yazdı.