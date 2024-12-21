Almanya'da Noel pazarı saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Magdeburg'da dün Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Noel pazarını ziyaret eden Scholz, yetkililerden bilgi aldı. Noel pazarının yakınındaki kilisenin önüne beyaz gül bırakan Scholz'a, Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Çevre Bakanı Steffi Lemke, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ve yetkililer eşlik etti.



Scholz saldırıyı, "insanları yaralayan ve öldüren korkunç bir eylem" olarak nitelendirdi. Scholz saldırıda 5 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını, ağır yaralı yaklaşık 40 kişi için endişelendiklerini ifade etti.



​​ARAŞTIRILMAYAN HİÇBİR ŞEY KALMAMALI



Olayın aydınlatılmasının önemini vurgulayan Scholz, "Araştırılmayan hiçbir şey kalmamalı." diyerek, olayın arka planını anladıktan sonra yasal tedbirler ve diğer tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.



Böyle korkunç bir olay yaşandığında insanların bir arada ve birlikte durmasının önemli olduğuna işaret eden Scholz, nefret tohumları ekmek isteyenlerin yaptıklarının yanlarına kar ve failin cezasız kalmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.



Saldırıdan etkilenenlere destek verileceğini bildiren Scholz, birçok ülkenin dayanışma gösterdiğini ve bu korkunç felaket karşısında yalnız olmadıklarını duymanın güzel olduğunu söyledi.



ORTAK BASIN TOPLANTISI



Magdeburg Polisi Direktörü Tom-Oliver Langhans, Magdeburg Başsavcısı Horst Walter Nopens ve kentin belediye yetkilisi Ronni Krug, saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Nopens, Saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiğini, ikinci bir kişinin dahil olduğuna ilişkin emare bulunmadığını söyledi. Zanlının ifadesinin alındığını, ardından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağını ve cezaevine konulacağını belirtti. Nopens, zanlı hakkında 5 cinayet ve 200 cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma yapıldığını belirtti.



Zanlının motivasyonunun araştırıldığını ifade eden Nopens, "Mevcut duruma göre eylemin, Suudi Arabistanlı mültecilere Almanya'da yapılan muameleden duyulan memnuniyetsizlikten kaynaklanmış olabileceği görünüyor ancak daha derinde yatan şey soruşturmanın konusudur." diye konuştu.



Nopens, zanlının isminin Talib A. olup olmadığını sorulması üzerine bunu doğruladı.



Bir yıl önce zanlı hakkında bir işlem yapıldığını söyleyen Nopens, bu işleme ilişkin ayrıntı vermedi ancak bu kişinin "şiddet uygulayan bir suçlu olduğu için ilgi odağı olmadığını" kaydetti. Başsavcı Nopens, bunun bir terör saldırısı olup olmadığını henüz bilmediklerini dile getirdi.



"İKİNCİ FAİL YOK"



Magdeburg Polisi Direktörü Langhans da saldırıya ilişkin ilk ihbarı dün 19.02'de aldıklarını ve 19.05'te saldırganın gözaltına alındığını söyledi.



Langhans, saldırı için Noel pazarında kaçış ve kurtarma güzergahını kullanan zanlının dışında ikinci bir failin bulunmadığını kaydetti. Belediye yetkilisi Krug da söz konusu kaçış ve kurtarma güzergahında bariyerler ve direkler bulunmadığını, bu yolda acil durumda doktor ve itfaiyenin meydana erişiminin sağlanmasının öngörüldüğünü ifade etti. Ancak buralarda mobil polislerin görev yaptığını söyleyen Krug, Noel pazarı için güvenlik tasarısının en son kasımda yenilendiğini belirtti.



Alman basınında yer alan haberlerde, saldırganın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı iddia edildi.



Alman basınında, 50 yaşındaki failin 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı ve ülkede süresiz oturum izni bulunduğu, Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı ve sosyal medya hesaplarından "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" paylaşımlarda bulunduğu bilgileri yer aldı.



saldırganın Noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edilmişti. Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken, insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istenmişti.



Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşanmıştı.