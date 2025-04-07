Almanya'da okullara Nazi göndermeli tehdit mesajı

Almanya'da Duisburg polisinden yapılan açıklamada, henüz ismi belirlenemeyen aşırı sağcıların, bazı okullara tehdit içerikli elektronik postalar gönderdiği belirtildi.



Açıklamada, tehdit nedeniyle 15 ilk ve ortaokulda eğitime bir gün ara verildiği ve bu kapsamda 18 bin öğrencinin okula gidemediği kaydedildi.

NASYONAL SOSYALİZM DÖNEMİNE GÖNDERME



Gönderilen elektronik postalarda "temizlikten" söz edildiği, bu kelimenin Nasyonal Sosyalizm döneminde Yahudilere, Sintilere, Romanlara ve engelli insanlara yönelik zulmü tanımlamak için de kullanıldığı ifade edildi.



SİVİL SAVUNMA TATBİKATI ÇAĞRISI

İçişleri Bakanlığından, Handelsblatt gazetesine yapılan açıklamada, okullardaki çocukların savaş ve kriz durumlarına hazır olması istendi.



Açıklamada, "Güvenlik durumundaki son gelişmeler ışığında, okul eğitimi de dahil olmak üzere sivil savunmaya daha fazla odaklanılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

"72 SAAT YETECEK MALZEME TEDARİK EDİN"

Acil durum malzemelerinin stoklanması tavsiye edilen açıklamada, "En az 72 saatlik bir tedarikle, geçici kriz durumları iyi yönetilebilir. Acil bir durumda başkalarına yardımcı olmak ve hayat kurtarmak amacıyla evde acil durum tedarikine sahip olmaları önemlidir." denildi.



Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) milletvekili Roderich Kiesewetter, aynı gazeteye yaptığı açıklamada, "Acil durum tatbikatı yapılması zorunludur, çünkü öğrenciler acil durumlarda özellikle savunmasızdır." dedi.



Kiesewetter, afet durumlarında davranış konusunda da temel eğitim verilmesini isteyerek, bunun toplum açısından akıllıca olacağını belirtti.