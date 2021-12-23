Almanya'da Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm

Almanya'da Covid-19'un Omicron varyantı nedeniyle ilk ölümün kayıtlara geçtiği bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.12.2021 - 19:52

Almanya'da Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm

İlişkili Haberler

Omicron varyantının en fazla görüldüğü ülkeler: İngiltere ilk sırada yer alıyor

Omicron varyantının en fazla görüldüğü ülkeler: İngiltere ilk sırada yer alıyor

DSÖ’den Omicron açıklaması: Aşı eşitsizliği varyantları arttırabilir

DSÖ’den Omicron açıklaması: Aşı eşitsizliği varyantları arttırabilir

Almanya'da Robert Koch Ensitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Omicron varyantıyla bağlantılı ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, kimliği ve öldüğü gün açıklanmayan 60 - 79 yaş aralığındaki hastanın omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.

RKI, Almanya'da bugüne kadar 3 bin 198 omicron vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 44 BİN

Almanya'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 44 bin 927 yeni vaka kaydedildi.

Yeni vakalarla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 924 bin, aktif vaka sayısı ise 821 bin 100 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 425 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 109 bin 749'a yükseldi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

ÖĞRENCİLER GELİŞTİRDİ: 15 DAKİKADA SONUÇ VEREN COVİD-19 TESTİ

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...