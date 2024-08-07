Almanya'da otel çöktü: 1 kişi öldü, 8 kişi mahsur kaldı

Almanya'da Moselle Nehri'ne yakın bir otelde meydana gelen kısmi çökme sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi mahsur kaldı.

Almanya'da otel çöktü: 1 kişi öldü, 8 kişi mahsur kaldı

'nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Kröv kasabasında Moselle Nehri'ne yakın bir otelde yerel saatle 23.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi.

Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, binada 14 kişinin bulunduğu belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin mahsur kaldığı, 5 kişinin ise yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

Mahsur kalan bazı kişilerle iletişim kurulabildiği ifade edildi. Ekiplerin oteldeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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