Almanya'da otel çöktü: 2 kişi öldü, 7 kişi mahsur kaldı

Almanya'da Moselle Nehri'ne yakın bir otelde meydana gelen kısmi çökme sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi mahsur kaldı. Enkazda mahsur kalan 7 kişiden 5'inin ise kurtarıldığı aktarıldı.

Almanya'da otel çöktü: 2 kişi öldü, 7 kişi mahsur kaldı

'nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Kröv kasabasında Moselle Nehri'ne yakın bir otelde yerel saatle 23.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi.

Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, binada 14 kişinin bulunduğu belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin mahsur kaldığı, 5 kişinin ise yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

Enkazda mahsur kalan 7 kişiden 5'inin ise kurtarıldığı aktarıldı. 17. yüzyılda inşa edilen ve 1980'lerde yenilenen binada mahsur kalan 2 kişinin ağır yaralı olduğu ancak kurtarma ekipleriyle iletişim halinde oldukları ifade edildi.

Mahsur kalan bazı kişilerle iletişim kurulabildiği ifade edildi. Ekiplerin oteldeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 

Otelin çökme nedeni henüz bilinmezken, arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Filenin Sultanları yarı finalde: TVF Başkanı Üstündağ NTV'ye konuştu

DÜNYA HABERLERİ

Papa'dan Ortadoğu'da ateşkes çağrısı: "Durum vahim"

Papa'dan Ortadoğu'da ateşkes çağrısı: "Durum vahim"

Güney Kore'de köpek etini yasaklayan yasa yürürlüğe girdi

Güney Kore'de köpek etini yasaklayan yasa yürürlüğe girdi

Almanya'dan vatandaşlarına çağrı: Lübnan'dan ayrılmak için beklemeyin

Almanya'dan vatandaşlarına çağrı: Lübnan'dan ayrılmak için beklemeyin

İngiltere, elektronik cihaz atıklarından altın üretecek

İngiltere, elektronik cihaz atıklarından altın üretecek

Berlin'de bir doktor dört hastasını öldürmekle suçlanıyor

Berlin'de bir doktor dört hastasını öldürmekle suçlanıyor

Haniye suikastında yeni iddia: "İsrail, ABD'ye haber verdi"

Haniye suikastında yeni iddia: "İsrail, ABD'ye haber verdi"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...