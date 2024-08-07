Almanya'da otel çöktü: 2 kişi öldü, 7 kişi mahsur kaldı

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Kröv kasabasında Moselle Nehri'ne yakın bir otelde yerel saatle 23.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi.

Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, binada 14 kişinin bulunduğu belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin mahsur kaldığı, 5 kişinin ise yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

Enkazda mahsur kalan 7 kişiden 5'inin ise kurtarıldığı aktarıldı. 17. yüzyılda inşa edilen ve 1980'lerde yenilenen binada mahsur kalan 2 kişinin ağır yaralı olduğu ancak kurtarma ekipleriyle iletişim halinde oldukları ifade edildi.

Mahsur kalan bazı kişilerle iletişim kurulabildiği ifade edildi. Ekiplerin oteldeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Otelin çökme nedeni henüz bilinmezken, arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından soruşturma başlatılacağı öğrenildi.