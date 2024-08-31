Almanya’da otobüste bıçaklı saldırı: 3’ü ağır 6 yaralı

Batı Almanya'da bir festivale giden bir otobüste meydana gelen bıçaklı saldırıda altı kişinin yaralanmasının ardından 32 yaşındaki bir kadın tutuklandı.



Yetkililer, saldıırda siyasi veya dini bir neden olduğuna dair bir kanıt olmadığını açıkladı.



Polis, saldırıya uğrayanlardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.



Bıçaklı saldırı Köln'ün doğusundaki Siegen'de gerçekleşti. Otobüs kasabadaki bir festivale gidiyordu. Saldırı saat 19.40 civarında gerçekleştiğinde otobüste en az 40 kişi vardı.



Polis ve savcılar, yaralanan altı kişinin 16 ila 30 yaşları arasında olduğunu ve hepsinin bölgede ikamet ettiğini bildirdi.



Bıçaklama olayı Solingen şehrinde, bir saldırganın üç kişiyi öldürüp sekiz kişiyi yaraladığı bıçaklı saldırıdan bir hafta sonra gerçekleşti.