Almanya'da PayPal paniği: 10 milyar eurodan fazla tutara bloke kondu

Almanya’daki bankalar, PayPal üzerinden gerçekleştirilen 10 milyar euroyu aşkın ödemeyi dolandırıcılık şüphesiyle bloke etti. Süddeutsche Zeitung’un haberine göre, geçen hafta milyonlarca şüpheli otomatik ödeme talebi tespit edildi ve pazartesi günü işlemler durduruldu.



PayPal, sorunun bankalarla yapılan işlemleri etkileyen geçici bir hizmet kesintisinden kaynaklandığını ve giderildiğini açıkladı. Ancak bazı bankacılık kaynakları, bloke edilen tutarın “yüz milyonlarla milyarlarca euro arasında” olduğunu belirtti.

GÜVENLİK SİSTEMİ DEVRE DIŞI KALDI

Normalde sahte işlemleri filtreleyen PayPal’ın güvenlik sisteminin geçen hafta neredeyse tamamen devre dışı kaldığı, bu nedenle kontrolsüz ödeme taleplerinin bankalara iletildiği iddia edildi.



Almanya’daki Tasarruf Bankaları ve Giro Birliği, izinsiz PayPal ödemelerinin özellikle Almanya’da ve genel olarak Avrupa’da ödeme sistemlerini ciddi şekilde etkilediğini duyurdu. Sorunun salı günü itibarıyla Sparkasse müşterileri için normale döndüğü, düzenleyici kurumların da bilgilendirildiği açıklandı.



Olayın ardından PayPal hisseleri New York borsasında açılışta yüzde 1,9 değer kaybetti.