Almanya'da pilotlardan uyarı grevi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın iştiraki Discover’in pilotlarının "çalışma koşullarının iyileştirilmesi" için Noel tatili öncesi 23 Aralık’ta 5 saatlik uyarı grevi başlatacağı bildirildi.



Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Lufthansa'nın yan kuruluşu Discover Airlines'in pilotları için Almanya'da "ilk toplu sözleşmeye ilişkin müzakerelerin" durduğu ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.



İş bırakma eyleminin 23 Aralık Cumartesi günü sabah 8'den öğlen 1'e kadar gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, grevin, Discover Airlines'in Almanya'daki tüm uçuşlarını etkileyeceği vurgulandı.



2021'de kurulan Discover Airlines'in 24 Airbus uçağı bulunuyor ve Frankfurt ve Münih'teki Lufthansa merkezlerinden kalkıyor.

