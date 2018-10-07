Almanya'nın Berlin kentinde polisin bir şüpheliye şiddet uygulaması sosyal medyada yankı buldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polislerin yere yatırdıkları siyahi şüpheliyi yumruk ve tekmeyle darp ettikleri görülüyor.
- Berlin Polis Departmanı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada 22 yaşındaki şüphelinin bisiklet çalmaya çalıştığı için durdurulduğu ve serbest bırakılığı belirtildi. Şüphelinin serbest bırakıldıktan hemen sonra bir polis aracını tekmelemesi nedeniyle polislerin müdahalede bulunduğu ifade edildi.
- Alman polisi, şüpheliye “aşırı güç” kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için soruşturma başlattı.