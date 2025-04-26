Almanya'da polis siyah genci vurarak öldürdü

Almanya’nın kuzeybatısındaki Oldenburg kentinde bir polis memuru 21 yaşındaki siyah bir erkeği vurarak öldürdü. Polis memuru olayın ardından görevden uzaklaştırılırken, olayın yaşandığı kentte protesto gösterisi düzenlendi, insan hakları savunucuları cinayetle ilgili bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.



The Guardian gazetesinin haberine göre, eyalet savcıları, 27 yaşındaki polis memurunun pazar sabahı erken saatlerde yaşanan olayla ilgili cinayet soruşturması sürerken görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Polise ırkçılık suçlaması yöneltilirken, polisin bir gece kulübünde yaşanan kavganın ardından adamı sırtından vurarak öldürdüğü belirtildi. Polis, veri koruma yasaları gereği hayatını kaybeden kişinin ismini açıklamadı. Basına yansıyan haberlerde ve düzenlenen protestolarda ise bu kişinin Lorenz A. olduğu belirtilidi.



POLİSTEN BİBER GAZI VE BIÇAK İDDİASI



Polisin açıklamasına göre, Almanya vatandaşı olan adam, kendisini gece kulübüne almak istemeyen güvenlik görevlilerine biber gazı sıktı, bu sebeple dört kişi yaralandı. Adamın ayrıca kaçarken başkalarını da bıçakla tehdit ettiği ileri sürüldü. Polis, adamın ardından bir devriye aracıyla takip edildiğini, söz konusu kişinin tekrar biber gazı kullandığını ve 27 yaşındaki polis memuruna “tehditkar bir şekilde” yaklaştığını iddia etti. Polis memuru, ardından ateş açtı.



Eyalet İçişleri Bakanı Daniela Behrens, otopsi sonuçlarının “ciddi soruları ve ağır şüpheleri” beraberinde getirdiğini, bunların “her birinin ele alınması ve çözülmesi” gerektiğini belirtti. GdP polis sendikasının eyalet başkanı Kevin Komolka da “Ölen kişinin siyah biri olması dolayısıyla ırkçılık suçlamaları var. Polisi tetiği çekmeye hazır holiganlar gibi resmeden bir hava oluşuyor” açıklamasında bulundu.



“POLİSLERİN VÜCUT KAMERALARI KAPALIYDI”



Öte yandan, güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yerinde alınan ses kayıtlarını değerlendirmeye başlayan savcılar, Lorenz A.’nın polisi bıçakla tehdit ettiğine dair herhangi bir işaret olmadığını belirtti. İddiaya göre, polislerin vücut kameraları da kapatılmıştı. Oldenburg’daki hak örgütleri, cuma günü olayla ilgili protesto gösterisi düzenledi.