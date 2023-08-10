Almanya'da Rus casus krizi

Adının Thomas olduğu söylenen erkek çalışanın, askeri malzemeler ve bilgi teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren bir hükümet kurumunda görevli olduğu belirtildi.



Söz konusu kişinin hem başkent Berlin'de hem de ülkenin güneyindeki Bonn kentinde Rus diplomatik temsilciliklerine girip çıktığı tespit edildi.



Yakalandıktan sonra evinde arama yapılan Thomas'ın iş yerinden elde ettiği bilgileri bir Rus istihbarat teşkilatına ulaştırdığı anlaşıldı.



Bu Almanya'daki ilk casusluk skandalı değil. Almanya Dışişleri Bakanlığı için çalışan Arthur isimli bir kişi geçen ocak ayında Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.



