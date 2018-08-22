Almanya Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Rus vatandaşı 31 yaşındaki Magomed-Ali C., polisin özel operasyon birimi “GSG 9" ve Berlin Eyalet Kriminal Dairesi polisleri tarafından Berlin’de yakalandı.
Zanlının, Fransa'da 18 Nisan 2017'de 3 kilogram patlayıcı ile yakalanan Clement B. ile Almanya’da devleti tehlikeye düşürecek şiddet eylemi ve bombalı saldırıda bulunmak için hazırlık yapmakla suçlandığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Magomed-Ali C'nin evinde 26 Ekim 2016'da büyük miktarda patlayıcı madde bulunduğu belirtildi.
Saldırı planının Magomed-Ali C'ye yönelik 26 Ekim 2016’da yapılan polis aramasıyla bozulduğu, bunun üzerine ikilinin ayrıldığı, Clement B’nin Fransa’ya gittiği ve 2017’nin nisan ayında yakalandığı belirtilen açıklamada, Magomed-Ali C’nin tutuklama talebiyle yarın mahkemeye çıkarılacağı aktarıldı.
Almanya’da Rus vatandaşına terör gözaltısı
Dünya
Almanya’da bombalı saldırı planladığı iddia edilen bir Rus vatandaşı Berlin'de gözaltına alındı.
Almanya Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Rus vatandaşı 31 yaşındaki Magomed-Ali C., polisin özel operasyon birimi “GSG 9" ve Berlin Eyalet Kriminal Dairesi polisleri tarafından Berlin’de yakalandı.