Almanya'da sağlık bakanından gösterilere tepki: Salgın bitmedi, hala ortasındayız

Almanya’da corona virüs taşıyan bir kişinin virüsü kaç kişiye bulaştırdığını gösteren bulaşma katsayısının 1’in üzerine çıktığı açıklandı. Sağlık Bakanı Spahn, hafta sonu virüs önlemlerine karşı düzenlenen gösterilere tepki göstererek, "Salgının hala ortasındayız, henüz bitmedi" ifadelerini kullandı.

DW Türkçe 11.05.2020 - 10:59 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 11:07

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Corona virüs salgını ile mücadele için alınan önlemlerin gevşetilmeye başlandığı Almanya'da hastalığın yayılma hızı yeniden arttı.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Pazar günü bulaştırma katsayısı 1,13 olarak belirlendi. Cumartesi günü ise bu değer 1,10 olarak kaydedilmişti. Enstitü Cuma günü ise bulaşma katsayısının 0,83 olduğunu açıklamıştı.

Bulaşma katsayısındaki bu artış nedeniyle gelecek günlerdeki gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da Pazar günü itibarıyla vaka sayısı 357 artarak, 169 bin 575 olarak kaydedildi. COVID-19 nedeniyle 22 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam ölü sayısı 7 bin 417'ye yükseldi. Enstitünün verilerine göre, iyileşenlerin sayısı ise 145 bin 600'e ulaştı.

ÖNLEMLER GEVŞETİLİYOR

Ülkede dükkanlarda ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Almanya'da federal hükümet temsilcileri ile eyalet başbakanlarının Çarşamba günü yaptığı toplantıda, salgınla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi kararı alınmıştı.

Ancak her eyalet alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar veya okulların açılması konusunda farklı bir tutum izliyor.

SAĞLIK BAKANI ENDİŞELİ 

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, virüs önlemlerine karşı düzenlenen protestolara atıfla, halka salgına karşı mücadelede birlik olma çağrısında bulundu.

Corona krizi nedeniyle toplumdaki kutuplaşmanın da arttığını söyleyen Spahn uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı salgına ilişkin, "hâlâ tam içindeyiz, bitmiş değil" ifadesini kullandı. 

Berlin, Stuttgart ve Münih'in de aralarında bulunduğu birçok kentte Cumartesi günü gösteriler düzenlenmiş, salgına karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler protesto edilmişti.

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