Almanya'da sahte belgeyle vize talimatı iddası: Bakanlık personeli soruşturma altında

Almanya’da sahte veya eksik belgelerle başvuru yapan kişilere vize verilmesi yönünde talimat verildiği soruşturma başlatıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde Cottbus ve Berlin savcılıklarının Dışişleri Bakanlığı çalışanları hakkında soruşturma açtığı ancak savcılıkların, soruşturmanın selameti açısından bundan başka bir açıklama yapmadığı belirtildi.



Haberlerde, Bakanlık personelinin Alman büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarına sahte veya eksik belgeleri olan kişilere, Almanya'ya girmelerine izin verilmesi talimatı vermekle suçlandığı ifade edilerek, bu yolla binlerce kişinin Almanya’ya geldiği ileri sürüldü.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, iddialar reddedilerek, Berlin ve Cottbus savcılıklarının Pakistan üzerinden Almanya’ya giriş yapan 20 civarında Afgan ile ilgili üç soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.



"TEK ŞEY VİZENİN YAPIŞTIRILMAMASI"

Açıklamada, söz konusu Afganların ülkeye gelmeden önce kimliklerinin şüphe bırakılmayacak şekilde tespit edildiği, güvenlik kontrollerinin başarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, "Ortaya çıkan tek şey vizenin ilgili belgeye yapıştırılmamasıdır" denildi.



Söz konusu olayların çoğunlukla "vekalet pasaportlarıyla" ilgili bir durum olduğunu ve Afganistan'da bu pasaportların çoğu zaman kişinin kendisinin değil kardeşi gibi üçüncü kişiler tarafından teslim alındığına dikkat çekildi.

Belirtilen pasaportların düzenlenen ülkede geçerli seyahat belgesi olduğu ancak Almanya açısından bu pasaportlara, üçüncü kişiler tarafından teslim alındığından, vizelerin verilmemesi gerektiği aktarıldı.



Açıklamada, vekalet pasaportun fark edilmesi durumunda Almanya'ya giriş izini verilen yabancıya seyahat belgesi düzenlenmesinin öngörüldüğü, yetkililerin bu pasaportları neden fark edemediğinin aydınlatılması gerektiği kaydedildi.



Öte yandan, Focus dergisinin haberinde, sadece Afganların değil, Suriye, Pakistan ve Afrika’nın çeşitli ülkelerinden insanların da bu şekilde Almanya'ya geldiği iddia edildi.

