Almanya'da salgına karşı yerel yasaklar geliyor

Almanya'da Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile 16 eyaletin sağlık bakanının koronavirüs salgınının tırmanması durumunda yerel önlemler alınması konusunda anlaştığı bildirildi. Sağlık bakanlarının üzerinde uzlaştığı belgeye ulaşan Alman haber ajansı dpa'ya göre, belgede yerel sokağa çıkması yasakları konulmasının "en uygun araç" olduğu belirtildi.



Eyaletlerin başbakanlarına küçük yerleşim birimlerine kısıtlama getirilmesini tavsiye eden sağlık bakanları, belgede "Örneğin Hamburg ya da Berlin gibi bir bölgenin tamamının tecrit altına alınması mümkün değil" görüşünü dile getirdi. Kısıtlamaların otomatikman uygulanamayacağını da vurgulayan bakanlar, kararın bölgedeki ilgili makamlarla birlikte alınması gerektiğine işaret etti.



Ancak yerel sokağa çıkma yasakların uygulanması ve kontrolünde sorunlar çıkabileceğini ifade eden sağlık bakanları, bunun için de Federal İçişleri Bakanlığı ve eyalet içişleri bakanlıklarıyla uygun çözümler aranmasını da istedi.



Eyalet başbakanları, bir bölgenin tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karşı çıkıyordu. Bu nedenle federal hükümetle müzakerelerde bulunan eyalet başbakanları, bugün Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun'la bir araya gelecek. Kısıtlamalarla ilgili nihai kararın bu toplantıda alınması bekleniyor.



KORONA NOKTALARINDA TEST YAPILACAK



Toplantı öncesi bu sabah ZDF televizyonuna konuşan Braun da, yerel kısıtlamalar olacağına dikkat çekerek "daha hızlı, daha küçük, daha kesin kararlar almak" istediklerini söyledi. Kısıtlamaların sadece gerekli olan yerlerde uygulanacağını belirten Braun, örneğin bir işletme ya da küçük bir yerleşim birimin tecrit edilebileceğini dile getirdi. Ayrıca yeni bir salgın durumunda eyaletlerin ve ordunun yardımıyla insanlara en hızlı şekilde oluşturulan korona noktalarında test yapılacağını kaydeden Braun, konulacak sokağa çıkma yasağının sadece birkaç günle sınırlı olacağını da sözlerine ekledi.



Öte yandan Almanya'nın doğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaleti ise sokağa çıkma yasağına karşı çıkıyor. Eyalet başbakanının vekili Lorenz Caffier, vaka sayısının artması durumunda bile bölge halkının sokağa çıkma yasağını reddettiğini söyledi.



Caffier, "Bu yasak, Mecklenburg-Vorpommern için uygulanabilir değil. Ayrıca sokağa çıkma yasağının Doğu Almanların geçmiş deneyimleriyle bağlantılı olduğu da unutulmamalı. Bunu kesinlikle yapmayacağız" diye konuştu.



Almanya'da son olarak Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Tönnies adlı bir et fabrikasında çalışan binden fazla kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Götersloh ve Warendorf kentlerinde tekrar karantina uygulanmaya başlamıştı. Yaklaşık 640 bin kişinin etkilendiği karantina uygulaması daha sonra yargıya taşınmış ve Münster kentindeki bir eyalet mahkemesi, alınan karantina önleminin yasaya uygun olmadığına karar vermişti.

