Almanya'da seçim istifası: Barajı aşamayan Yeşiller'in eş başkanları görevi bıraktı

Almanya'nın Brandenbug' ve Thüringen eyaletlerinde yapılan seçimlerde yüzde 5 barajını geçemeyen Yeşiller Partisi'nin eş başkanları Omid Nouripour ve Ricarda Lang istifa etti. Partinin yeni liderleri kasım ayında belirlenecek.

Almanya'da seçim istifası: Barajı aşamayan Yeşiller'in eş başkanları görevi bıraktı

'da Yeşiller Partisi'nin liderleri istifalarını duyurdu.

Partinin eş başkanları Omid Nouripour ve Ricarda Lang'ın istifa kararı, seçim yenilgisinin ardından geldi.

Sosyal Demokrat (SPD) parti üyesi Başbakan Olaf Scholz'un koalisyon hükümetindeki parti, iki ayrı eyalet seçiminde bölge parlamentolarında hiç koltuk kazanamadı.

Üst düzey SPD üyesi Katja Mast, açıklamanın ardından Yeşiller içindeki liderlik değişikliğinin sadece parti içinde olacağını, hükümet içinde yaşanmayacağını söyledi.

Nouripour ise yeni liderlerin kasımın ortasında gerçekleşecek kongrede belirleneceğini ifade etti.

Yeşiller, pazar günü Brandenbug'ta ve eylülün ilk günlerinde Thüringen'de yapılan seçimlerde parlamentoya girmek için gereken yüzde 5 barajını geçememişti.

Parti, koalisyon ortakları SPD ve Özgür Demokratlar gibi Saksonya ve Parlamentosu seçimlerinde ağır kayıplar yaşamıştı.

Yeni sol popülist parti Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ve aşırı sağ Almanya İçin Alternatif (AfD) partileri, bu yıl hükümet koalisyonunu geçerken, ana muhalefetteki muhafazakarlar, ulusal anketlerde ilk sırada görünüyor.

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