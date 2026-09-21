Almanya’da seçim yenilgisi sonrası Merz’e sert tepki

Almanya ’daki eyalet seçimlerinde hayal kırılığı yaşayan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Mecklenburg-Vorpommern adayı Manuela Schwesig, Başbakan Friedrich Merz’e yönelik eleştirisinde, "Başbakan, şimdiye kadar neyi yanlış yapmış olabileceğini kendine eleştirel bir şekilde sormalıdır. Başbakana tavsiyem eğer güveni yeniden kazanmak istiyorsa ki bunun tekrar başarılabileceğini bilmiyorum yerel yönetimlerle yakından ilgilenmesidir" ifadelerini kullandı.



Almanya’da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde bekledikleri sonuçları alamayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Yönetim Kurulu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere sabah saatlerinde toplandı.

Toplantının ardından SPD eş genel başkanları Lars Klingbeil ve Barbel Bas, Mecklenburg-Vorpommern’de yeniden başbakan adayı olan Manuela Schwesig ve Berlin eyaleti başbakan adayı Steffen Krach ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

SPD eş genel başkanı Barbel Bas, her iki eyalette seçim sonuçlarının da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’ne (AfD) karşı mücadele için ekonomi ve istihdam konularına odaklanılması gerektiği mesajı verdiğini belirtti.



Sol Parti’nin sandıktan birinci çıktığı Berlin’de SPD’nin aldığı sonuçlar için ‘en kötü sonuçlar’ nitelemesi yapan Bas, "Bu, bizim hedefimiz değildi. Başkentte yeniden öne çıkmak istiyoruz. Bu nedenle elbette bundan doğru dersleri çıkarmalıyız. Bizim için açık olan şu ki federal hükümette sorumluluk üstlendik, koalisyondayız ve bunu sürdürmek istiyoruz. Yine de seçim kampanyalarında şu analizi de yapmak gerekir: İnsanlar yaklaşan reformlardan memnun değiller. Bu da bizim için koalisyon ortağımızla birlikte bir çözüm aramamız gerektiği anlamına gelir. Sonuçta, uygun fiyatlı bir yaşam isteyen, ama her şeyden önce işlerinin güvende olmasını ve ekonomik büyümenin sağlanmasını isteyen insanlara nasıl yardımcı olabileceğimizi bulmalıyız" diye konuştu.

SPD, KOALİSYONUN YOL HARİTASINDA DEĞİŞİKLİK TALEP EDİYO



Bas, "Saksonya-Anhalt’taki seçimlerden sonra da söylediğim gibi bu şekilde devam edemeyeceğimizi vurgulamak istiyorum ve koalisyon içinde ortak bir çözüm bulmalıyız" ifadelerini kullandı.



Bas, "Koalisyonda yaptığı işleri, bu ülkedeki vatandaşların yaşamını yapısal reformlar yoluyla uzun vadede iyileştireceğini net bir şekilde ortaya koyamadığımız için düşünce tarzımızı değiştirmeliyiz. Ancak bunu ortak bir uzlaşma içinde yapmalıyız. CDU içinde de şu anda devam eden tartışmalar olduğuna inanıyorum. Reformların artık adil olması gerektiği konusunda kesinlikle düşünmemiz gerekiyor. Bunları bu açıdan incelemeliyiz ve sonra ortak bir çözüm bulacağız. Şu anda bu koalisyonu herhangi bir mesele yüzünden parçalamaktan daha ölümcül bir şey yoktur. Bence bu konuda ortak bir çözüm bulacağız ve SPD olarak bu iradeyi ortaya koymak istiyoruz" dedi.

“AFD’NİN ELDE ETTİĞİ SONUÇ DEMOKRASİ ADINA BİR MÜCADELE GÖREVİDİR”



SPD’nin diğer eş genel başkanı Lars Klingbeil de "AFD’nin elde ettiği sonuç da bizim için sosyal demokrasi adına bir mücadele görevidir bu görevi yerine getireceğimizi burada çok net bir şekilde belirtmek istiyorum. Almanya’nın reformlara ihtiyacı var. SPD, bu ülke için reformların ve somut adımların arkasındadır. Sadece iletişimimizin iyileştirilmesi gerekmez, bazı noktalarda reformun içeriğinin de iyileştirilmesi gerekir ve emeklilik tartışması bunun en önemli örneğidir" sözleriyle seçim sonuçlarını değerlendirdi.



“KOALİSYONA BAĞLIYIZ AMA SON DÖNEMDE YAŞANANLARIN DEVAMINA İZİN VEREMEYİZ”



Lars Klingbeil , "Almanya’nın şu anda karşı karşıya olduğu tüm ekonomik zorluklar karşısında, dış politika açısından baktığımda, iç güvenliğimizin de tehdit altında olduğunu görüyoruz. SPD Yürütme Kurulu, bu federal hükümette üstlendiği sorumluluğun arkasında duruyor. İşleri farklı şekilde yapmalıyız, reform rotası konusunda hükümet içinde açık ve verimli tartışmalara ihtiyacımız var. Ancak SPD, Almanya için üstlendiği sorumluluğun arkasında duruyor. Bu konuda hiçbir tereddüt yok ve bunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu benim için de kişisel olarak aşılmaması gereken bir sınırdır; bu sabah da bazı tartışmaları dinlerken, üstlendiğimiz sorumluluğa ilişkin tavrımızdan geri adım atmayacağımızı görüyorum. Bu koalisyona bağlıyız, ancak son aylarda yaşananların devam etmesine izin veremeyiz. Bir değişikliğe ihtiyacımız var ve net bir yol haritasıyla koalisyon ortağımızla görüşmelere başlıyoruz" şeklinde konuştu.

“NEYİ YANLIŞ YAPMIŞ OLABİLECEĞİNİ KENDİNE ELEŞTİREL BİR ŞEKİLDE SORMALIDIR”



Mecklenburg-Vorpommern’de yeniden başbakan adayı olan Manuela Schwesig ise Başbakan Friedrich Merz’e yönelik eleştirilerde bulundu. Schwesig, "Sanırım, benim eyaletimde artık sadece yüzde 5'in altında destek gören bir başbakan - ki bu benim görüşüm değil, halkın görüşüdür - ve sadece yüzde 6'lık bir destek oranına sahip bir federal hükümet varken, Almanya genelinde halkın yüzde 81'i reformları adaletsiz buluyor. Bu başbakan, şimdiye kadar neyi yanlış yapmış olabileceğini kendine eleştirel bir şekilde sormalıdır. Sadece reklamlara parmakla işaret etmek yeterli değildir. Buna alıştım, bu CDU’nun programı ve suçlu Schwesig’dir. Ancak başbakana tavsiyem eğer güveni yeniden kazanmak istiyorsa ki bunun tekrar başarılabileceğini bilmiyorum yerel yönetimlerle yakından ilgilenmesidir" ifadelerini kullandı. Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern'de Yeşiller ve Sol Parti ile hükümet kurmak istediğini de söyledi.



SPD’nin Başbakan adayı olan Steffen Krach ise "SPD Berlin’in hükümet kurma görevi yok bu görev diğer partilere düşüyor ve şimdi eyalet yönetim kurulunda bu felaket sonuçla nasıl başa çıkacağımızı görüşeceğiz. Yıllar boyunca, hatta on yıllar boyunca Berlin’in partisiydik. Yüzde 12’lik bir oy oranıyla artık Berlin’in partisi olduğumuzu söyleyemeyiz ve bu nedenle şimdi önümüzde Berlin SPD’sini yeniden inşa etme görevi var. Koalisyon konusunda net bir tavır sergiledim. Antisemitizme karşı açık bir taahhüt bekliyorum. Bunu sadece baş adaylardan ve eyalet başkanlarından değil, Sol Parti’nin meclis grubunda yer alan tüm üyelerden de bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

BERLİN'DE SOL PARTİ, MECKLENBURG-VORPOMMERN'DE AFD KAZANDI



Almanya'da hafta sonu yapılan Berlin eyalet meclisi seçiminde geçici resmi sonuçlara göre Sol Parti yüzde 25,7 oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 18,8 ile ikinci sırada yer alırken, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16,2 oy aldı.



Yeşillerin yüzde 14,3, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 12,1 oranında oy olarak Berlin Eyalet Meclisinde temsil hakkı kazandı.

Mecklenburg-Vorpommern seçiminde ise geçici resmi sonuçlara göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD yüzde 38,2 oyla birinci, SPD yüzde 35,5 ile ikinci sırada yer aldı. Bu eyaletteki en büyük sürpriz ise Başbakan Merz’in partisi CDU’nun baraj altında kalması oldu. CDU yüzde 4,9'ar oyla yüzde 5 seçim barajının altında kaldı. Böylece CDU tarihinde ilk kez ülkede yapılan bir seçimde yüzde 5 seçim barajını aşamamış oldu.