Almanya basınında yer alan haberlerde, özellikle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde etkili olan yoğun yağmurun, Wuppertal ve Aachen kentlerinde su baskınlarına yol açtığı ifade edildi.



Wuppertal kentinde sokakları su bastığı, birçok ağacın devrildiği, bir benzin istasyonunun çatısının çöktüğü kaydedildi. Şehirde birçok bina ve bir alışveriş merkezinde su baskınlarının oluştuğu aktarıldı.



Wuppertal Üniversitesinden yapılan açıklamada da, şiddetli yağış sebebiyle Haspel Kampüsü'nde bulunan bir binanın çatısının kısmen çöktüğü, en az iki binanın bodrum ve giriş katlarını su bastığı belirtildi.



Alman Demiryolları (DB) da olumsuz hava şartları sebebiyle Wuppertal bölgesinde tren seferlerini kısmen durdurduğunu açıkladı.



Aachen kentinde de birçok binayı ve bir alışveriş merkezini su bastığı belirtilirken, şehir merkezinde elektrik kesintisinin yaşandığı kaydedildi.

