Almanya'da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin ölümüyle ilgili olarak aşırı sağcı şiddet olaylarına karışmış bir zanlının tutuklanmasının ardından iki yerel siyasetçinin, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ve Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein'ın ölümle tehdit edildiği açıklandı. Köln Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Henriette Reker'in ölümle tehdit edildiğini doğrularken, olayın arkasında aşırı sağcıların bulunduğundan yola çıkıldığını bildirdi.



Köln Emniyet Müdürlüğü Reker'e yönelik ölüm tehdidinin Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetiyle bağlantılı olduğu görüşünde. Polis, tehditlerin cinayetten sonra yapıldığına dikkat çekti. Sığınmacı dostu çizgisiyle bilinen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Lübcke, evinin terasında ölü bulunmuştu. Polis katil zanlısının aşırı sağcı şiddet olaylarına karıştığını duyurmuştu. Lübcke'nin geçmişte de mülteci dostu açıklamaları nedeniyle ölüm tehditleri aldığı belirtilmişti.



HER İKİ SİYASETÇİ DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRADI



Lübcke cinayetinden sonra ölüm tehdidi alan mülteci dostu bir siyasetçi olarak tanınan Henriette Reker, Köln'deki belediye başkanlığı seçimlerinden bir gün önce, 17 Ekim 2015 tarihinde seçim çalışmaları yürütürken bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırırken sığınmacı karşıtı ifadeler kullanan saldırgan, 14 yıl hapis cezası almıştı. Mahkeme kararında zanlının "Alman hükümetinin sığınmacılara yönelik açık kapı politikasına karşı bir sinyal vermek" amacıyla bu saldırıyı düzenlediği belirtilmişti.



Reker gibi ölüm tehdidi alan bir diğer siyasetçi ise Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein. Hollstein Alman Haber Ajansı'nda (dpa) yaptığı açıklamada bir çok kez ölümle tehdit edildiğini, son olarak salı günü email yoluyla bir ölüm tehdidi daha aldığını söyledi. Hollstein 2017'de sığınmacı karşıtı ifadeler sarfeden bir saldırgan tarafından bir döner büfesinde boğazından bıçaklanmıştı. Belediye Başkanı müşterilerin ve çalışanların yardımıyla saldırgandan kurtulmuştu.



Reker ve Hollstein'a yapılan ölüm tehditleriyle ilgili soruşturmayı başkent Berlin'deki Eyalet Kriminal Dairesi üstlendi. Berlin Savcılığı da olayla ilgili olarak başlattığı soruşturmada, politikacılara yönelik tehditlerin Lübcke cinayeti ile ilgisi olup olmadığını araştırıyor.

