Almanya'da sığınmacı yurdunda yangın: Bir kişi kundaklama şüphesiyle gözaltında

Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Jahnsdorf beldesindeki sığınmacı yurdunda kundaklama sonucu çıktığı değerlendirilen yangında bir kişinin hafif yaralandığı bildirildi.



Polis sözcüsünden yapılan açıklamada, Saksonya'daki Jahnsdorf'da sığınmacıların yaşadığı yurtta yangın çıktığı belirtildi.



Açıklamada, yangında bir kişinin hafif yaralandığı ve kundaklama şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.



Şüpheliyle ilgili "sağcı ya da yabancı düşmanı" bir geçmişe sahip olduğuna dair kanıt bulunmadığına dikkati çekilen açıklamada, yaklaşık 60 itfaiyecinin 2,5 saat süren çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.



Açıklamada, alevlerin diğer yerleşim birimlerine sıçramasının önlediği ancak yurdun kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

