Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi öldü, polis şüpheliyi arıyor

Almanya'nın Bad Nauheim kasabasında iki erkeğin uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine fail ya da failleri yakalamak için operasyon başlatıldı. Giessen İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, iki erkeğin cansız bedenleri, dün öğlen saatlerinde Frankfurt’un kuzeyindeki kasabada bir konutun önünde bulundu.



Polisin açıklamasında, cumartesi günü yaşanan olayın ardından bugün büyük bir operasyon başlatıldığı, üniformalı, sivil ve özel kuvvet polislerinin fail ya da failleri yakalamak için başlatılan helikopter destekli operasyona katıldığı belirtildi.



Polis, halihazırda bölge halkına yönelik herhangi tehlikeli bir durum olmadığını, faillerin saldırıyı hangi saikle işlediği konusunda henüz bir bilgi olmadığını bildirdi. Polis ve savcılık, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.



Frankfurt’un 25 kilometre kuzeyinde yer alan Bad Nauheim, yaklaşık 33 bin nüfusa sahip. Burası aynı zamanda Elvis Presley’nin 1958-1960 yıllarında bir ABD üssünde askerlik yaptığı ve daha sonra eşi olacak Priscilla Presley ile tanıştığı kasaba olarak biliniyor.

