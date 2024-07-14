Almanya'da silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Focus dergisinin polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, eyaletin Albstadt kenti yakınlarındaki Lautlingen kasabasında silahlı saldırı düzenlendi.



Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.



Polis, olayın aile içi meseleden kaynaklandığının tahmin edildiğini belirterek, saldırganın öldüğü bilgisini paylaştı ancak nasıl öldüğüne ilişkin açıklama yapmadı.



Bild gazetesi, saldırganın avcı olduğunu iddia etti.​​​​​​​