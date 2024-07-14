Almanya'da silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybetti.

Almanya'da silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

'nın Baden-Württemberg eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Focus dergisinin polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, eyaletin Albstadt kenti yakınlarındaki Lautlingen kasabasında düzenlendi.

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Polis, olayın aile içi meseleden kaynaklandığının tahmin edildiğini belirterek, saldırganın öldüğü bilgisini paylaştı ancak nasıl öldüğüne ilişkin açıklama yapmadı.

Bild gazetesi, saldırganın avcı olduğunu iddia etti.​​​​​​​

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