Almanya'da sinema salonunda silah sesleri: Bir kişi vuruldu

Almanya'nın Krefeld kentindeki sinema salonunu kundaklama girişiminde bulanan bir kişi, Alman polis tarafından vuruldu. Saldırgnın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Almanya'da sinema salonunda silah sesleri: Bir kişi vuruldu

'nın Krefeld şehrindeki bir sinema salonunda duyulan sesleri paniğe neden oldu.

Krefeld polisinden edinilen bilgilere göre, sinema salonuna yönelik kundaklama girişiminde bulunan bir kişi, tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yangın çıkarmaya çalışan şüpheli, yaralı olarak hastaneye kaldırılırdı.

Polis, şüphelinin tek başına hareket ettiğini değerlendirdi. Yaralanan sivilin olup olmadığını belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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