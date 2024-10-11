Almanya'da sinema salonunda silah sesleri: Bir kişi vuruldu

Almanya'nın Krefeld şehrindeki bir sinema salonunda duyulan silah sesleri paniğe neden oldu.



Krefeld polisinden edinilen bilgilere göre, sinema salonuna yönelik kundaklama girişiminde bulunan bir kişi, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yangın çıkarmaya çalışan şüpheli, yaralı olarak hastaneye kaldırılırdı.



Polis, şüphelinin tek başına hareket ettiğini değerlendirdi. Yaralanan sivilin olup olmadığını belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.