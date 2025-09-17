Almanya'da sınır kontrollerinde "biyometrik" dönem

Almanya, 12 Ekim 2025’ten itibaren yeni Avrupa Giriş-Çıkış Sistemi (EES) adı verilen yeni bir kontrol sistemini uygulamaya koyuyor. İlk olarak Düsseldorf Havalimanı’nda başlayacak sistem, ardından Frankfurt ve Münih’te devreye girecek; daha sonra tüm havaalanları ve limanlara yayılacak. AB Komisyonu, sistemin en geç 9 Nisan 2026’ya kadar tüm Schengen bölgesinde uygulanmasını şart koşuyor.

TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAYDEDİLECEK

EES, pasaportlara damga basma uygulamasını kaldırarak üçüncü ülke vatandaşlarının giriş-çıkışlarını dijital olarak kaydedecek. Schengen bölgesine kısa süreli giriş yapan vizesiz veya vizeli yolcular, dört parmak izi ve yüz biyometrisi ile sisteme kaydedilecek. Bu veriler, sanal bir biyometrik süper veritabanı üzerinden diğer Avrupa IT sistemleri ve Interpol kayıtlarıyla karşılaştırılacak. AB vatandaşları ise sistemden etkilenmeyecek.



Amaç, sınır güvenliğini artırmak, kimlik sahtekarlığını önlemek, kalış sürelerini daha iyi takip ederek kaçak kalışları engellemek ve uzun vadede sınır geçişlerini hızlandırmak.

BİRKAÇ KEZ ERTELENDİ

Sistem teknik zorluklar nedeniyle birkaç kez ertelendi; aslen Kasım 2024’te devreye girmesi planlanıyordu. Yeni takvime göre, ilk iki ay biyometrik veriler olmadan kademeli geçiş yapılacak; altı ay içinde tüm yolcuların tam biyometrik kaydı zorunlu hale gelecek.