Almanya'da siyasetçi ve gazetecilere ölüm tehdidi

Almanya'da siyasetçi, gazeteci ve savcılara gönderilen ve ölüm tehdidi içeren mektuplara ilişkin polis soruşturması başlatıldı. "Devlet Yaylı Sazlar Orkestrası" (Staatsstreichorchester) imzasıyla yazıldığı belirtilen mektupların sonunda "Heil Hitler" ifadesi yer aldı.



Almanya'da federal polis, bazı eyaletlerin polis teşkilatlarıyla birlikte başlattığı soruşturmada; ülkedeki siyasetçi, gazeteci ve savcılara gönderilen tehdit içerikli mektuplar inceleme altına alındı.



Mektuplarda, tehdit edilen kişileri öldürecek kadar mühimmata sahip olunduğu öne sürülüyor.



Alman RND'nin haberine göre aşırı sağcı ifadeler ve ölüm tehditleri içeren mektuplar; iki federal, iki eyalet milletvekili, bir savcı, dokuz haber merkezi ve Berlin'deki bir hukuk bürosuna gönderildi.



"Devlet Yaylı Sazlar Orkestrası" imzasıya Ocak ayında Senegal asıllı Bundestag üyesi Karamba Diaby'e de tehdit mektubu yollanmıştı. Diaby'nin Ocak ayında ofisi silahlı saldırıya uğramış, ofisin vitrin camları zarar görmüştü.