Almanya'da siyasi kriz: Erken seçim isteyen maliye bakanı görevden alındı, "trafik ışıkları" çöküşün eşiğinde

FDP, TÜM BAKANLARINI HÜKÜMETTEN ÇEKME KARARI ALDI



FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, Berlin'de yaptığı açıklamada, parti lideri olan Maliye Bakanı Christian Lindner'in bakanlık görevinden alınmasının ardından tüm FDP'li bakanların hükümetten geri çekildiğini bildirdi.



Dürr, FDP'li tüm bakanların istifalarını Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e sunacaklarını belirtti.



Böylece FDP, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile olan koalisyon ortaklığından ayrılma kararı almış oldu.



FDP LİDERİ LINDNER, BAŞBAKANI SUÇLADI



Görevden alınan Maliye Bakanı Linder, hükümet ortakları arasında yaşanan gerilime ilişkin Federal Mecliste açıklama yaptı.



FDP Genel Başkanı Lindner, "Başbakan, anayasadaki borç frenini askıya almamı talep etmiştir. Görev yeminimi ihlal edeceği için bunu kabul edemezdim. Bu nedenle Şansölye bu akşamki koalisyon toplantısında benimle ve FDP ile işbirliğini iptal etti" dedi.



Şansölye Scholz'a, yeni bir federal hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak ve Almanya'nın hareket kabiliyetini garanti altına almak için erken seçim önerdiğini kaydeden Lindner, "Şansölye, koalisyon toplantısında bu teklifi sert bir şekilde reddetti." diye konuştu.



FDP olarak neredeyse üç yıldır hükümet ortaklığı sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek "Net ilkelerimiz ve inançlarımız var. Şimdi ülkemiz yeni bir yön kararıyla karşı karşıya. Yeni bir büyüme, refah ve inovasyon çağına ihtiyacımız var ve Hür Demokratlar hala bu ülke için sorumluluk almaya hazır ve gelecek yıl başka bir hükümette de aynısını yapmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Lindner, Başbakan Olaf Scholz'u, Almanya'nın yeni bir başlangıç yapmasını sağlayacak güce sahip olmamakla eleştirdi.



HÜKÜMET KRİZİNE GİDEN SÜREÇ

Koalisyonun en küçük partisi olan FDP; Sosyal Demokratlar ve Yeşiller ile bir dizi konuda uzun süredir anlaşmazlık içindeydi. Bunların en çarpıcı olanı dar bütçenin nasıl bölüşüleceği ve sorunlu Alman ekonomisinin nasıl canlandırılacağı konusuydu.

Koalisyon hükümeti, 2025 bütçesi, ikinci emeklilik paketi ve "Büyüme Girişimi-Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler" adı verilen bir büyüme paketi konusunda zorluk yaşıyor.

Lindner defalarca koalisyonu terk etme mesajı vermiş ve önümüzdeki hafta yapılcak zorlu mali müzakereler öncesi “bir kararlar sonbaharı” uyarısında bulunmuştu.

FDP'nin sert tutumu, 2025 için hazırlanacak bütçe konusunda ortakları anlaşmazlığa düşürdü ve ülkede hükümet krizi havası oluşturdu.

Scholz, “ülkenin bütünlüğünü tehlikeye atmadan önümüzdeki yıllarda güvenliğimizi ve savunmamızı nasıl sağlıklı bir şekilde finanse edebileceğimiz konusunda artık netliğe ihtiyacımız var. Amerika'daki seçimler göz önüne alındığında, bu belki de her zamankinden daha acil” diye konuştu.



Maliye Bakanı Christian Lindner ile Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, ekonominin canlandırılması için farklı ve birbirlerinden bağımsız olarak öneriler sundu. Partiler arasında koordineli bir şekilde yapılmayan bu öneriler, koalisyonda derin bir ayrışma olduğunu gösterdi.