Almanya'da Sol Parti'den hükümete Filistin devletini tanıma çağrısı

Almanya'da, Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner, federal hükümete, Filistin'i devlet olarak tanıması çağrısı yaptı.



Schwerdtner, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in, Filistin'i bir devlet olarak tanıdıklarına işaret ederek, "Barış müzakerelerine başlayabilmek için Filistin Devleti'nin tanınması gerekiyor" dedi.



Federal Meclis'te geçen hafta yapılan bütçe görüşmelerinde bu konunun hiçbir parti tarafından dile getirilmediğine dikkati çeken Schwerdtner, "Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin'i devlet olarak tanımanın bir barış sürecinin sonunda olabileceğini ifade ediyor. Biz ise bunun tam tersi olması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.



"Devlet yoksa, kiminle barış müzakeresi yapmalıyız?" sorusunu soran Schwerdtner, bu meselenin sadece sembolik bir siyasetten ibaret olmadığını belirtti.

"SUÇ ORTAĞI" ÇIKIŞI



Almanya'nın İsrail'e silah tedarik ederek ve İsrail ile AB Ortaklık Anlaşması'nı askıya almayarak kendisini "suç ortağı" yapmaya devam ettiğini söyleyen Schwerdtner, "Alman hükümeti bu konuda harekete geçmeli, aksi takdirde savaş suçlarına ortak olacak ve bunun sonuçları mahkemelerce belirlenecek. İşte tam da bu yüzden Almanya tarafından Filistin'in derhal tanınmasını, kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasını ve AB Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin Devleti'nin tanınmasının iki devletli çözüm müzakereleri sürecinin sonunda daha olası olduğunu söylemişti.



İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in, Filistin Devleti'ni resmen tanımasının ardından, Fransa, Malta ve Lüksemburg dahil çok sayıda ülkenin bu hafta BM Genel Kurulu'nda aynı yolu izlemesi bekleniyor.



Liderlerin ayrıca Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin uluslararası bir konferansa katılmaları bekleniyor.