Almanya'da Sol Partili Elif Eralp'ten, İçişleri Bakanı Dobrindt hakkında suç duyurusu

Almanya 'nın başkenti Berlin'de Sol Parti'den (Die Linke) eyalet başbakanı olmaya hazırlanan Elif Eralp 'in avukatı Jasper Prigge basına yaptığı açıklamada, suç duyurusunun gerekçesini Dobrindt'in, ZDF televizyonunda yayımlanan programda Eralp'i Yahudi karşıtı (antisemit) olarak nitelendiren bir ifadeyi benimsemesi olarak gösterdi.

Prigge, söz konusu ifadenin Alman Ceza Kanunu kapsamında "iftira" ve "hakaret" suçlarını oluşturduğunu ifade etti.



MODERATÖR KENDİ DİL SÜRÇMESİNİ DÜZELTTİ, DOBRINDT ISRAR ETTİ



24 Eylül'de yayımlanan programda Dobrindt ile Sol Parti (Die Linke) Federal Meclis Grup Başkanı Heidi Reichinnek arasında yaşanan tartışma sırasında araya giren programın sunucusu Maybrit Illner, Eralp hakkında konuşurken dil sürçmesiyle "Elif Eralp, kendisinin antisemit olduğunu söylüyor" ifadesini kullandıktan hemen sonra sözlerini düzelterek "O antisemit değil." dedi ancak bunun üzerine Dobrindt, "Hayır, öyle" şeklinde karşılık verdi.



“GERÇEKTEN SON DERECE İĞRENÇ”

Reichinnek, Dobrindt'in sözlerine sert tepki göstererek bunu "gerçekten son derece iğrenç" olarak nitelendirdi.

Eralp'in avukatı Prigge, Dobrindt'in program sunucusunun dil sürçmesini kendi görüşüymüş gibi benimsediğini, Dobrindt'in Eralp'in Yahudi karşıtı olduğu yönünde yanlış bir olgusal iddiada bulunduğuna işaret ederek, bunun iftira ve hakaret kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Suç duyurusunda, Eralp'in Yahudi karşıtı olarak nitelendirilmesinin siyasi faaliyetleri açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği, bu tür bir ifadenin onun siyasi itibarına zarar verebileceği ve Berlin'de hükümet kurulması sürecini etkileyebileceği kaydedildi.

ERALP'İN SEÇİM BAŞARISI

Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti, 20 Eylül'de Berlin'de yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde yüzde 25,7 oy oranı ile birinci parti olmuştu .

Eralp, seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile üçlü koalisyon kurarak Berlin'in eyalet başbakanı ve belediye başkanı olmayı hedefliyor.



ELİF ERALP'E YÖNELİK YAHUDİ KARŞITLIĞI SUÇLAMALARI KAMPANYAYA DÖNÜŞTÜ



Elif Eralp aleyhinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirileri nedeniyle Almanya'da antisemitizm suçlaması kampanyası yürütüldüğü de daha önce haberlere konu olmuştu .