Almanya'da Sol Partili Özdemir'e "PKK sembolü" cezası

Almanya'da Hamburg Eyalet Meclisi Üyesi Cansu Özdemir, terör örgütü PKK'nın sözde sembolünü sosyal medyada paylaştığı için para cezasına çarptırıldı.

hamburg almanya pkk sempatizan281019.jpg
hamburg almanya pkk sempatizan281019.jpg

Anadolu Ajansı 28.10.2019 - 19:23

Hamburg Eyalet Meclisi Sol Parti Grup Eşbaşkanı Cansu Özdemir, "Almanya'da yasaklı olan terör örgütü PKK'ya ait sembolü Twitter'da paylaştığı" gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Hamburg Altona Mahkemesinde görülen davada, Özdemir'e 2017'de Twitter hesabında "PKK yasağı kaldırılsın" şeklinde paylaşımda bulunduğu ve sözde PKK sembolünü kullandığı için 4 bin 500 avro para cezası verildi.

Hakim, Cansu Özdemir'in bu cezasını tecil etti ancak kamu yararına çalışan bir derneğe de 1000 avro bağışta bulunmasına karar verdi.

Özdemir'in karara itiraz edeceği bildirildi.

PKK, Almanya'da 1993'ten bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.

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