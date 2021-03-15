Almanya’da sol yükseliyor: Merkel'in partisi iki bölgede tarihi yenigiye uğradı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in partisi, Eylül’deki genel seçimlerden önce düzenlenen çıkış anketlerinde muhafazakarların kalesi olarak görülen Baden-Württemberg ve Rhineland-Palatinate'deki eyaletlerde oyların yaklaşık dörtte birini alarak tarihi bir yenilgiye uğradı. Eylül’de siyaseti bırakacak olan ve 2005 yılından beri Almanya Şansölyesi olan Merkel’in ardından CDU’nun iktidarı kaybedeceği öngörülüyor.



HALK PANDEMİNİN FATURASINI CDU'YA KESTİ

Öte yandan, halk dünyada nüfusunu en yavaş aşılayan ülkeler arasında yer alan Almanya’nın pandemiyi yönetme süresince yaşadığı başarısızlıkların faturasını CDU'ya çıkarırken Yeşiller Partisi büyük bir yükseliş gösterdi. Yeşiller Partisi Baden-Württemberg'de zaferini pekiştirirkeni Rhineland-Palatinate eyaletinde de birinci parti olarak eyaleti Sosyal Demokrat koalisyonuyla yönetme hakkı kazandı.



Seçim sonuçları, AYRICA CDU'nun yeni lideri Armin Laschet'in eylül ayında düzenlenecek genel seçimler öncesinde de çözmesi gereken büyük bir problemin varlığını ortaya koydu. Halen ülkenin en büyük partisi olsa da Merkel'in partisine olan destek azalırken Yeşillere olan desteğin arttığı görülüyor.



CDU’NUN ŞANSÖLYE ADAYI KİM OLACAK?



Ocak ayında CDUİ Armin Laschet'i lider olarak seçti, ancak Eylül seçimlerinde partinin şansölye adayı olacağı garanti edilmedi. Bu rol için rakibi, CDU'nun Bavyera'daki kardeş partisi CSU'nun lideri Markus Söder. Parti meseleyi Mayıs ayı sonuna kadar çözmeyi hedefliyor.



Diğer taraftan, Almanya’da artan Covid-19 vakaları ve aşının yavaş yaygınlaşması, ulusal havayı bozdu. Ve bazı muhafazakar milletvekillerinin maske temin etmek için hükümet anlaşmalarından büyük komisyonlar kazanması, halk da büyük tepkiye neden oldu.



Angela Merkel'in hala popüler. Ancak. son döneminin bitmesine sadece altı ay kala, bu sonuçlar partisinin genel seçimlerdeki şansı için iyiye işaret değil.

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