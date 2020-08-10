Almanya'da Sosyal Demokratlar'ın başbakan adayı belli oldu

SPD'li Maliye Bakanı Olaf Scholz Başbakanlık adaylığını Twitter hesabından kamuoyu ile paylaşarak "Artık duyurabiliriz: Parti eş genel başkanlarımız Saskia Esken ve Norbert Walter-Borjans'ın önerileri üzerine parti yönetimi başbakanlık adaylığımı oy birliğiyle kabul etti. Güçlü bir ekiple harika, adil ve başarılı bir seçim kampanyası yapacağımız için mutluluk duyuyorum" dedi.



Aslen avukat olan 62 yaşındaki Maliye Bakanı Scholz aynı zamanda da başbakan yardımcılığı görevini sürdürüyor. 1998 yılından bu yana aktif siyaset hayatını sürdüren Scholz 2007-2009 yılları arasında Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak görev yaptı.



HRİSTİYAN DEMOKRATLARIN ADAYI BELLİ DEĞİL



Almanya'da Eylül 2021'de yapılması planlanan parlamento seçimleri için hükümet ortağı Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) kimi aday göstereceği ise henüz kesinlik kazanmadı. Tartışılan isimler arasında Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ve CDU'nun deneyimli isimlerinden Friedrich Merz de var.



Başbakan Angela Merkel toplam 16 yıl başbakanlık yaptıktan sonra gelecek seçimlerde aday olmayacağını duyurmuştu.