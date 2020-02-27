Almanya'da stajyer avukatın başörtüsü başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, stajyer avukatın mahkemeyi temsil noktasında başörtülü olamayacağı yasağını haklı buldu.



Yapılan itirazın reddedildiği belirtilen mahkemenin kararında, yasağın, staj kapsamında dünya görüşü ve dini açıdan tarafsız bir davranış sergilenmesi yükümlülüğüyle ilişkili bulunduğu, bu nedenle söz konusu yasağın meşru olduğu ifade edildi.



Buna göre, Fas kökenli stajyer avukat mahkeme salonunda dinleyici kısmında başörtülü oturabilecek, ancak temsil noktasında görevli olduğunda başörtüsünü çıkarması gerekecek.



16 eyaleti bulunan Almanya'da aynı yasak Kuzey Ren Vestfalya, Baden-Württemberg ve Berlin'de de uygulanıyor.



Almanya İslam Konseyi Başkanı (IR) Burhan Kesici, Facebook'tan yaptığı açıklamada, kararı eleştirerek, ''Başörtüsü yasakları, yanlış sinyaldir ve kadınları toplumdan dışlar. Başınızın üstünde ne olduğu önemli değil, aksine içinde ne olduğu önemlidir'' ifadelerini kullandı.

