Almanya'da Suriyeli mültecilere teklif: "1000 euro ve uçak bileti"

Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından, Almanya'daki Suriyelileri mültecileri geri gönderme tartışmaları yeniden gündeme geldi.



Almanya'nın Bild gazetesinin haberine göre, Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Jens Spahn, Almanya'dan Suriye'ye dönmeyi kabul eden Suriyelilerin her birine 1000 euro ödemeyi teklif etti.



Ayrıca Avusturya, Türkiye ve Ürdün ile birlikte ülkenin yeniden inşası hakkında bir konferans düzenlemeyi önerdi.

"1000 EURO SERMAYE VE UÇAK BİLETİ"



Spahn, "İlk adım olarak bir teklifte bulunduğumuzu söyleyebilirim. Alman hükümeti şöyle dese: Suriye'ye dönmek isteyen herkesi uçağa bindirip 1000 euroluk bir başlangıç ​​sermayesi verelim." dedi.



Spahn'ın, 1000 euro geri dönüş parası ile uçak bileti önerisine, partiler ve medyadan sert eleştiriler geldi. Öneri, "sorumsuzca ve gülünç" olarak nitelendi.

"DESTEK VE AKILCI DİPLOMASİ KONUŞULMALI"



Spahn'ın Suriyeli mültecileri geri gönderme önerisi, ana medyanın çoğunluğu tarafından da sertçe eleştirildi.



Alman Birinci Televizyonu'ndan (ARD) Georg Schwarte, Esad'ın devrilmesiyle başlayan göç tartışmalarını "çirkin" olarak niteledi, “Geri gönderme yerine, Suriye'yi yeniden yapılandırma, destek ve akılcı diplomasi konuşulmalı” yorumu yapıldı.

