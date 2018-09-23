Alman Futbol Federasyonu (DFB), Bundesliga karşılaşmalarının oynandığı statlarda Almanya'nın EURO 2024'e ev sahipliği yapmak için yürüttüğü kampanyanın desteklenmesine için pankartlar sergiletirken, bazı kulüplerin taraftarları federasyonu protesto ediyor.



UEFA'nın Nyon kentindeki merkezinde 27 Eylül Perşembe günü düzenlenecek olan oylamaya günler kala yapılan protestolardan biri Stuttgart-Fortuna Düsseldorf maçından yapıldı.



Stuttgart taraftarları, Almanya'nın "Futbolla birleştik - Avrupa'nın kalbinde" olan EURO 2024 adaylık kampanyası sloganını "Parayla birleştik - Avrupa'nın kalbinde yolsuzluk" şeklinde değiştirdikleri pankartı tribünlere astı.



Bir başka pankarta ise "Bir sonraki turnuvayı satın almak için iyi fırsat. Grindel ve Koch defolun! Kahrolsun DFB" yazıldı.



Benzer pankartlar, Almanya'daki birçok maçta daha görüldü.



Alman yetkililerin 2006 Dünya Kupası'nın ev sahipliğini alabilmek için rüşvet verdiklerine dair iddialara ilişkin soruşturmanın üstünün kapatıldığını savunan taraftarlar, bu nedenle federasyona tepkili.



TEK NEDEN RÜŞVET SKANDALI DEĞİL



Ancak Almanya'da kulüp taraftarları ile federasyon arasındaki gerginlik geçtiğimiz yıldan bu yana sürüyor. Bundesliga karşılaşmalarının organizasyonundan ve maçların hafta sonu dışındaki günlere de dağıtılmasından şikâyetçi olan taraftarlar, futbolun ticari amaçlara alet edilmesine tepki gösteriyor. Federasyon karşıtı taraftar grupları, önümüzdeki haftanın lig ve kupa karşılaşmaları sırasında da protesto gösterileri düzenlemeye hazırlanıyor.



AFD DE PROTESTO EDİLİYOR



Öte yandan Almanya'da federasyonun EURO 2024 için başlattığı kampanya, aşırı sağı ve sağ popülist ana muhalefet partisi Almanya için Alternatif’i (AfD) protesto eylemine de dönüştü. Bremen stadında Bundesliga karşılaşmasından önce ırkçılık aleyhtarı sloganların yer aldığı pankartlar açıldı.



Bremen Futbol Kulübü Başkanı Hubertus Hess-Grunewald, “Bremen takımının taraftarı olmanın AfD’ye oy vermekle çeliştiğini bütün AfD’liler bilmelidir” dedi. Frankfurt Kulübü Başkanı Peter Fischer de UEFA oylaması öncesinde Almanya’nın dünyaya açık ve hoşgörülü bir ülke olduğunu göstermek için başlatılan kampanyaya benzer bir açıklamayla katıldı.



Leipzig Teknik Direktörü Ralf Rangnick ise Bremen ve Frankfurt'taki AfD'yi protesto girişimlerine "pek anlam veremediğini ve futbolun siyasi görüşlere alet edilmesine karşı olduğunu" söyledi.



EURO 2024'e ev sahipliği yapmak için Türkiye ile yarışan Almanya'da kamuoyunun büyük çoğunluğu turnuvanın Almanya’da organize edilmesini destekliyor. Son anketler 16 yaşın üzerindeki Almanların yüzde 74’ünün, futbolseverlerin ise yüzde 89'unun turnuvanın Almanya'da düzenlenmesini desteklediğini ortaya koydu.