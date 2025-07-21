Almanya’da tehlike çanları: Rus casuslar hızlandı

Rusya'nın Almanya'daki casusluk faaliyetleri artıyor.

Alman Askeri İstihbarat Servisi'ne (MAD) göre Rus istihbarat servislerinin casusluk girişimleri ve sabotaj faaliyetlerinde önemli bir artış kaydedildi.



MAD Başkanı Martina Rosenberg Alman Haber Ajansına DPA'ya yaptığı açıklamada, "Casusluk ve hibrit önlemler alanında vakalarda güçlü bir artıştan bahsediyoruz. Eylemler daha yoğun ve daha agresif hale geldi" dedi.



Rus istihbarat servislerinin Soğuk Savaş dönemindeki gibi hareket ettiğini söyleyen Rosenberg ayrıca casusluk araçlarının da genişletildiğini belirtti. Rosenberg, şunları ekledi: "Casusluğa karşı en iyi koruma, bu tehdidi ciddiye almak, işaretlere dikkatle tepki vermek ve ilgili makamları zamanında bilgilendirmektir."



MAD'a göre Rusya'nın casusluk girişimleri Almanya'da 1 yıl içinde neredeyse 2 katına çıktı. Rus ajanların, üçüncü ülkeler üzerinden Almanya'ya girmeye devam ettikleri belirtiliyor.



Savunma Bakanlığına bağlı MAD, silahlı kuvvetlerin korunmasından, aşırılıkçıların önlenmesinden ve askerler ile sivil çalışanların güvenlik kontrollerinden sorumlu olarak faaliyet gösteriyor.



AVRUPA'DA HAZIRLIK SÜRÜYOR

Moskova, 18 Temmuz'da Almanya'yla olan askeri teknik iş birliği anlaşmasından çekilmişti.

NATO, Rusya'nın önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'ya saldırabileceğinden endişe ediyor. Avrupa ülkeleri, Ukrayna ile savaşın başlamasından bu yana, olası bir savaşa karşı hazırlık yapıyor.