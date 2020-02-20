Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) tarafından Alman Yazı İşleri Ağı gazeteleri ile paylaşılan bilgilere göre 18 Şubat itibariyle "tehlikeli” olarak sınıflandırılan siyasi motivasyonlu aşırı sağcıların 60 civarında olduğu belirtildi. Bu sayının 2012 yılında bu yana istikrarlı bir artış göstererek beş kat arttığı kaydedildi.



"Tehlikeli" tanımı Almanya’da, siyasi motivasyonla terör saldırısına kadar ağır şiddet suçu işleyebileceği düşünülen kişiler için kullanılıyor.



BKA dini motivasyonlu tehlike arz edenlerin sayısını da 660 olarak açıkladı. BKA sözcüsü bu sayının da 2007 ve 2018 yılları arasında artış gösterdiğini ve nerdeyse on kat arttığını açıkladı.



Geçen on yılın başlarından bu yana Suriye ve Irak’ta yaşanan savaşlar ve DAEŞ’in ortaya çıkışıyla da sayısının artışında parallellik yaşandığı belirtildi.



Sol eğilimi tehlike arz edenlerin sayısının ise Ocak sonu itibariyle beş olduğu ve tek rakamlı düzeylerde kalmaya devam ettiği kaydedildi.