Almanya'da termometreler 35 dereceyi gösterdi

Almanya sıcak hava dalgasının etkisinde. Ülkenin büyük bölümünde termometreler 35 dereceye çıktı. Halk serinleyebilmek için parklara ve sahillere akın etti.



Başkent berlin de bunaltıcı sıcakla boğuşuyor.Sıcak Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanları da etkiledi. Bakıcıları onları serinletebilmek için dondorulmuş meyveler veriyor.



Berlin çevresindeki bölgelerde yüksek sıcaklığın orman yangınlarına yol açmasından da kaygı duyuluyor. Alarm seviyesi en yükseğe çıkarıldı.



Almanya Meteroloji Servisi önümüzdeki günlerde sıcaklığın 37 dereceyi bulacağı uyarısı yaptı.