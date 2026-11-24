EKONOMİSTLER TOPARLANMANIN GÜCÜ KONUSUNDA AYRIŞTI

Bu hafta açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) iş faaliyetlerinde 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi göstermesi de olumlu tabloyu destekledi.

Deutsche Bank Research ekonomisti Marc Schattenberg, Fransız AFP ajansına verdiği demeçte, "Son Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin de beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Alman ekonomisinin 2026'nın son çeyreğinde güçlü bir yıl sonu atağı yapması beklenebilir" dedi.

Capital Economics Avrupa Başekonomisti Andrew Kenningham, hükümetin mali teşvikleri ve artan ihracat sayesinde büyümenin yeni yılda da sürmesini bekliyor.

Alman kamu bankası KfW'nin Başekonomisti Dirk Schumacher, "Eğilim yukarı yönlü sürüyor ve toparlanmanın çok sağlam olduğu görülüyor" ifadesini kullandı.

Schumacher, "Riskler elbette sürüyor. Ancak toparlanmayı rayından çıkarmak için artık büyük bir şok gerekiyor" diye ekledi.

LBBW bankası analisti Jens-Oliver Niklasch ise daha temkinli bir değerlendirme yaparak ekonominin "yalnızca küçük adımlarla yukarı yönlü hareket ettiğini" savundu.

Niklasch'a göre Ifo'nun mevcut verisi hala zayıf bir ekonomik tabloya işaret ediyor.