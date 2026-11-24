Almanya'da toparlanma hızlandı, ekonomistler temkinli
24.11.2026 15:18
Ifo Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest, "Şirketler mevcut iş koşullarından daha memnun. Beklentilerini de yukarı yönlü revize ettiler" dedi.
Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi kasımda üst üste yedinci kez artarak 90,6 puana çıktı ve Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini korudu.
Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, kasımda üst üste yedinci kez yükselerek 90,6 puana ulaştı.
Bugün açıklanan veri, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde dördüncü çeyrekte toparlanma işaretlerini güçlendirdi.
Geçtiğimiz ay revize edilerek 90,1 olarak kaydedilen endeks, Reuters anketine katılan analistlerin 90,5 puanlık beklentisini hafifçe aştı.
Üç yılı aşkın sürenin ve Mayıs 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyesini koruyan endeks, şirketlerin birkaç yıllık durgunluğun ardından ekonominin yön değiştirdiğine dair iyimserliğini yansıttı.
Ifo'nun Mevcut Durum Endeksi kasımda 88,8'den 89,4'e, gelecek döneme yönelik Ekonomik Beklentiler Endeksi ise 91,5'ten 91,9'a çıktı.
HİZMET VE TİCARET YÜKSELİRKEN İMALAT GERİLEDİ
Sektörel dağılıma göre güven endeksi hizmet ve ticaret alanlarında yükselirken imalat ve inşaat sektörlerinde geriledi.
Reuters'a konuşan Ifo Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest, "Şirketler mevcut iş koşullarından daha memnun. Beklentilerini de yukarı yönlü revize ettiler" dedi.
Fuest, toparlanmanın sürdüğünü ancak "genele yayılmadığını" belirtti.
Ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe ise "Ekonomik toparlanma ivme kazanıyor" diye konuştu.
Wohlrabe'ye göre iyileşen tablo, dördüncü çeyrekte gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) yeniden büyümeye işaret ediyor.
LBBW bankası analisti Jens-Oliver Niklasch ise daha temkinli bir değerlendirme yaparak ekonominin "yalnızca küçük adımlarla yukarı yönlü hareket ettiğini" savundu.
EKONOMİSTLER TOPARLANMANIN GÜCÜ KONUSUNDA AYRIŞTI
Bu hafta açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) iş faaliyetlerinde 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi göstermesi de olumlu tabloyu destekledi.
Deutsche Bank Research ekonomisti Marc Schattenberg, Fransız AFP ajansına verdiği demeçte, "Son Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin de beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Alman ekonomisinin 2026'nın son çeyreğinde güçlü bir yıl sonu atağı yapması beklenebilir" dedi.
Capital Economics Avrupa Başekonomisti Andrew Kenningham, hükümetin mali teşvikleri ve artan ihracat sayesinde büyümenin yeni yılda da sürmesini bekliyor.
Alman kamu bankası KfW'nin Başekonomisti Dirk Schumacher, "Eğilim yukarı yönlü sürüyor ve toparlanmanın çok sağlam olduğu görülüyor" ifadesini kullandı.
Schumacher, "Riskler elbette sürüyor. Ancak toparlanmayı rayından çıkarmak için artık büyük bir şok gerekiyor" diye ekledi.
LBBW bankası analisti Jens-Oliver Niklasch ise daha temkinli bir değerlendirme yaparak ekonominin "yalnızca küçük adımlarla yukarı yönlü hareket ettiğini" savundu.
Niklasch'a göre Ifo'nun mevcut verisi hala zayıf bir ekonomik tabloya işaret ediyor.
Almanya ekonomisi son yıllarda ihracat talebindeki yavaşlama, Çin'in temel sektörlerde rakip olarak yükselmesi, ABD tarifeleri ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle zorlandı.
KAMU HARCAMALARI BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR
Veriler, Almanya ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdüğünü ve toparlanmanın ana dayanağının şimdiye kadar kamu harcamaları olduğunu gösterdi.
Üçüncü çeyrek verilerinin ayrıntılı dökümü çarşamba günü yayınlanacak.
Almanya ekonomisi son yıllarda ihracat talebindeki yavaşlama, Çin'in temel sektörlerde rakip olarak yükselmesi, ABD tarifeleri ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle zorlandı.
Hükümet, savunma ve altyapıya yönelik yoğun kamu harcamalarının desteğiyle GSYH'nin bu yıl 2022'den bu yana en hızlı temposuyla yüzde 1,3 büyümesini öngörüyor.