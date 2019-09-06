Süddeutsche Zeitung'da yayınlanlanan habere göre; Almanya’da toplu ulaşım ucuzlayacak.
Toplu taşımaya yönlendirme amacıyla alınan kararla birlikte 365 euro'luk yıllık kartla günlük 1 euro'ya ulaşım sağlanacak.
2012 yılında Viyana'da uygulamaya başlanan sistemin Almanya'da da uygulanması talep ediliyor.
Merkez sol parti SPD, toplu taşımada fiyatların indirilmesinin Almanya'nın iklim değişikliğiyle mücadeledeki hedeflerine ulaşmasınada yardımcı olacağını savunuyor.
Ayrıca insanların gezebilmesi için daha uygun bir ücret sağlanması da isteniyor.
Geçen ay da Berlin'deki öğrencilerin toplu taşımayı ücretsiz kullanması kararı alınmıştı.
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