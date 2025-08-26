Almanya'da "Trans Nazi" tartışması: Cinsiyet değiştiren hükümlü, kadın hapishanesine gönderilecek

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, nefret suçlarından hüküm giymiş bir neo-Nazi’nin cinsiyetini değiştirerek kadın cezaevine yerleştirilmesi sonrası, cinsiyetin kendi kendine belirlenmesi hakkıyla ilgili yasal düzenlemelerde sıkılaştırma çağrısı yaptı.



Neo-Nazi Sven Liebich, 2023 Temmuz’da nefret söylemi, iftira ve hakaret suçlarından 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Liebich, Almanya’nın yeni “Kendi Kendini Belirleme Yasası” kapsamında adını ve cinsiyetini değiştirerek kadın olarak kaydedildi ve cezasını kadın cezaevinde çekmeye hazırlanıyor.

"KURALLAR YENİDEN TARTIŞILMALI"

Dobrindt, Stern dergisine yaptığı açıklamada, “Bu, cinsiyetin kendi kendine belirlenmesi yasasının basit bir şekilde kötüye kullanılması örneğidir” dedi ve yasada suistimalleri önleyecek açık kuralların yeniden tartışılması gerektiğini vurguladı.



Liebich, 1990’lardan beri Almanya’nın aşırı sağ sahnesinde aktif ve yasaklı neo-Nazi “Blood & Honor” ağının önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor.



Aile Bakanı Karin Prien ise, Liebich’in vakasının “yasada hedefe yönelik suistimalleri teşvik edebilecek zayıflıkları ortaya koyduğunu” belirterek, cinsiyetin kendi kendine belirlenmesi hakkının korunmasının hala önemli olduğunu vurguladı.



Liebich’in Chemnitz’teki kadın cezaevine 29 Ağustos’ta giriş yapması bekleniyor. Cezaevinde kalıp kalmayacağı, güvenlik ve diğer hükümlülerin durumu dikkate alınarak yapılacak bireysel değerlendirme sonucunda belirlenecek.