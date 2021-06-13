Almanya'da Türk genci 2 yıldır kayıp: Polisin cinayet şüphesi

Almanya'nın Bad Sedeberg kentinde yaşayan Barış Karabulut kaybolduğunda 32 yaşındaydı.

İki yıldır ondan haber alınamıyor. Otomobili ve cep telefonu Nehmser Gölü parkında bulundu. Polis, cinayete kurban gittiğinden şüpheleniyor.



Baba Battal Karabulut, "Yemek yediği arkadaşını, onu suçlu görüyorlar ama ellerinde hiçbir delil yok. İlk zamanlar Barış mafya tarafından öldürüldü diyorlardı. Sonradan arkadaşının üzerine atmaya çalıştılar. O da olmadı. Polisin elinde kesin bir bilgi yok. Hiçbir şeye ulaşamadık" dedi



Barış Karabulut otomobil alım satımıyla uğraşıyordu. En son 18 Mart 2019'da bir Alman arkadaşıyla yemek yedi. 27 aydır kayıp. Polis, aracının bulunduğu gölde arama yaptı ancak sonuç alınamadı.



Acılı baba, "Kız arkadaşı telefonla aradı, buldu. Ben gittim arabanın yanına araba kapalıydı. Polis çağırdım, geldi. Arama köpekleriyle beraber arabanın içinde, sadece telefonu vardı. Polis köpekleri direkt göle gitti. Arama yaptılar hiçbir şey bulamadılar. Bir yıl sonra tekrar aradılar yine bulamadılar" şeklinde konuştu.



Barış'ın babası Battal Karabulut, oğlunun göl kenarında bulunan aracına fotoğraflarını yapıştırdı, yazılar yazdı. Kendi imkanlarıyla cadde cadde dolaşıp oğlunu arıyor. Soruşturmayı yürüten Alman savcılığı ve ailesi, Barış'ın yerini bildirene 20 bin euro ödül verecek.

