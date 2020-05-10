Almanya'da Türk iş yerlerine saldıran zanlı yakalandı

Yukarı Bavyera Emniyet Amiri Robert Kopp, düzenlediği basın toplantısında, 25 yaşındaki saldırganın, "Türklerden nefret ettiği gerekçesiyle" söz konusu saldırıları düzenlediğini söyledi.



Kopp, şüphelinin 8 Mayıs Cuma gecesi trende bilet kontrolü sırasında gözaltına alındığını ve Waldkraiburg beldesindeki saldırıları gerçekleştirdiğini itiraf ettiğini belirtti.



Kopp ayrıca saldırganın sorgusunda daha birçok eylem planladığını anlattığını aktardı.



DAEŞ SEMPATİZANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Bölge savcısı Georg Freutsmiedl de şüphelinin evinde ve garajında yapılan aramalarda çok sayıda boru tipi patlayıcı, mermi ile Baretta marka bir tabanca bulunduğunu kaydetti.



Saldırganın özellikle tabancayı nereden temin ettiğinin soruşturulduğunu vurgulayan Freutsmiedl, iş birlikçisinin olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtti.



Savcı Freutsmiedl, ayrıca saldırganın ifadesinde terör örgütü DAEŞ sempatizanı olduğunu söylediğini kaydetti.



25 yaşındaki saldırganın Muş kökenli bir aileden geldiği ve Alman vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.



Öte yandan Münih Başkonsolosu Mehmet Günay'ın, yerel emniyet makamlarına, saldırganın ifadelerinden duyulan şüpheyi dile getirerek, soruşturmanın çok yönlü ve derinlemesine yapılması talebini ilettiği öğrenildi.



WLADKRAİBURG'DAKİ SALDIRILAR

Wladkraiburg'da yaklaşık iki hafta önce bir Türk marketi kundaklanarak kullanılamaz hale gelmişti.



Aynı belde de yine Türklere ait bir pizza dükkanı ile kuaför salonu saldırıya uğramıştı.



Son olarak bir Türk iş adamına ait döner dükkanının