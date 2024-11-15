Almanya'da Türk kızına şiddet

Almanya'nın Duisburg kentinde bir ilkokulda 12 Kasım'da 9 yaşındaki Ayşegül Ç. saldırıya uğradı.



Hastanede tedavisi süren Ayşegül'ün başında bekleyen baba, "İlkokul üçüncü sınıfa giden kızım öğleden sonra ek ders sırasında tuvalete gidiyor. Tuvaletten çıkıp ellerini yıkarken 15-16 yaşlarındaki bu şahsı görüyor. Bu şahıs kızımın boğazına sarılıyor ve bağırmasını engelliyor. Saldırganın elinden kurtulan kızım tuvalete girip kapıyı içeriden kilitliyor. Şahıs üzeri açık kabine tırmanınca kızım kapıyı açıp kaçmaya çalışırken yakalanıyor ve saldırgan kızımı öldüresiye dövüyor." dedi.



Saldırı esnasında tesadüfen tuvalete gelen bir arkadaşı görmese daha kötü şeylerin olabileceğini söyleyen baba Gürcan, okulda çok sayıda öğretmen olduğu halde bir ambulans dahi çağırılmamasına tepki gösterdi.

AMBULANS ÇAĞIRILMAMIŞ



"Ambulansı kendimiz çağırdık. Polise haber vermişler ama polis okula 300 metre uzakta olmasına rağmen hala gelmemiş ve sitemli şekilde tekrar polisi aradığımızda sallana sallana 2 polis geldi." diye konuuşan Gürcan, "Parmak izi dahi almadılar. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırdık." dedi.



Ayşegül'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten baba, kızının saldırganı fotoğraflardan teşhis ettiğini dile getirerek, saldırganın yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



SORUŞTURMA TİTİZLİLİKLE TAKİP EDİLİYOR



Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma sürecinin yakından takip edildiği bildirilmiş, aileye geçmiş olsun dilekleri iletilmişti.